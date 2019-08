Pronostic Lorient Sochaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lorient repart de l'avant face à Sochaux !

Lorient fait partie des candidats déclarés à la montée en Ligue 1. Les hommes de Pélissier ont parfaitement débuté avec une victoire au Moustoir face au Paris FC (3-0) et une autre à Caen (2-1). Le week-end dernier, les Bretons ont partagé les points à Nancy (1-1). En milieu de semaine, ils se sont faits surprendre à domicile en Coupe de la Ligue par Le Mans (1-2) mais en faisant largement tourner, preuve que la priorité est au championnat dont ils sont co-leaders. Les Lorientais affrontent une équipe de Sochaux qui a connu un été tumultueux, mais qui réalise pourtant un début de championnat satisfaisant. Les hommes d'Omar Daf ont débuté par deux nuls face à Caen et le Paris FC, avant de décrocher leur première victoire à Bonal face à Auxerre (1-0). Très solides, les Sochaliens n'ont concédé qu'un but dans ce début de championnat et espèrent accrocher Lorient. Pour cette rencontre, nous voyons Lorient qui devrait retrouver son XI type s'imposer face à Sochaux.