Pronostic Lorient Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient et Saint-Etienne dos à dos

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Lorient - Saint-Etienne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 31journée de Ligue 1 débute vendredi avec une affiche importante pour le maintien entre Lorient et l’AS Saint-Etienne. La formation bretonne occupe actuellement la 16place avec un seul point d’avance sur le premier relégable qui n’est autre que l’Saint-Etienne. Ce choc est donc crucial pour les deux formations qui cherchent à se sauver. Les hommes de Pélissier ont repris du poil de la bête lors des dernières semaines avec des succès obtenus face à Lens, Brest et Clermont. En revanche, les Merlus ont subi une lourde défaite le week-end dernier au Parc des Princes face au Paris Saint Germain (5-1). En seconde période, le buteur nigérian Moffi avait temporairement remis son équipe dans le match en profitant d’un cadeau de la défense parisienne. Ensuite, les Parisiens ont passé la vitesse supérieure avec un Mbappé supersonique. Dernièrement, Lorient semble être plus à l’aise loin de ses bases qu’au Moustoir. En effet, les Merlus ont remporté un seul match lors des 11 dernières réceptions.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar de Lorient, Saint-Etienne a repris des couleurs en 2022, notamment à l'arrivée de Dupraz. Largué fin 2021, les Verts ont repris espoir dans la lutte pour le maintien mais n’arrivent pas à sortir de la zone rouge. Depuis fin janvier, l’ASSE n’a perdu que deux rencontres lors des 9 dernières journées face aux deux premiers, le PSG (3-1) et le week-end dernier contre l’OM (2-4). Bien partis face aux Marseillais avec l’ouverture du score de Bouanga (3 buts sur les 5 derniers matchs de Sainté), les joueurs du Forez ont payé cash leurs largesses défensives face à des Olympiens efficaces. Cette défaite ne doit pas faire oublier les progrès entrevus lors des dernières semaines. Pascal Dupraz est conscient que ce match à Lorient pourrait être un tournant dans cette dernière ligne droite. Pas épargné les blessures, Sainté est privé des Hamouma, Macon, Sacko, Trauco, Neyou ou Moueffek. En revanche, Khazri pourrait être opérationnel car il a repris l’entraînement. Rentré en cours de jeu face aux Phocéens, Crivelli pourrait offrir une nouvelle solution offensive à Dupraz qui pour l'instant peut compter surtout sur Bouanga. En début de semaine, le club a décidé de mettre à pied Camara pour avoir frappé un coéquipier de l’équipe réserve. Ce choc entre Lorient et Saint-Etienne s’annonce serré et pourrait voir les deux équipes se neutraliser, comme lors des 2 des 3 derniers matchs de Sainté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !