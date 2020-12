Pronostic Lorient Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enchaîne dans le derby face à Lorient

La 16journée de Ligue 1 nous offre un derby breton entre Lorient et Rennes. Promus cette saison, les Merlus connaissent une première partie de saison compliquée. En effet, les Lorientais se retrouvent déjà dans la zone de relégation à la 18place. Les Bretons comptent en revanche seulement deux points de retard sur le premier non relégable. Pas au mieux lors des dernières semaines, Lorient avait profité de la venue de Nîmes pour se relancer le week-end dernier (3-0). Ce succès est le seul obtenu lors des 8 dernières journées. Hormis lors de cette victoire, le club breton n’avait pas trouvé le chemin des filets lors des 7 autres dernières rencontres, ce qui s'est encore passé mercredi au Parc des Princes lors de sa nouvelle défaite face au PSG (2-0). Arrivé de Clermont, Adrian Grbic ne s’est pas adapté et cire le banc lorientais.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Rennes avait parfaitement lancé sa saison. Le club breton a ensuite connu un gros passage à vide lorsque la Ligue des Champions a débuté. Eliminé de toutes compétitions européennes, le Stade Rennais s’est repris la semaine passée à Nice (0-1) sur une réalisation de Niang, de retour en grâce. En milieu de semaine, les hommes de Julian Stéphan affrontaient l’Olympique de Marseille au Roazhon Park. Dominés en début de match, les Rennais ont profité de l’expulsion de Pape Gueye pour renverser le score et décrocher une seconde victoire consécutive (1-2). En confiance suite à ces deux succès, Rennes veut faire la passe de 3 lors de ce déplacement face à une formation lorientaise dans le dur.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Lorient Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !