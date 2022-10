Pronostic Lorient Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient prend la tête face à Reims

Pour son retour en Ligue 1, Lorient a dû lutter lors des deux dernières saisons pour conserver sa place dans l’élite. Cet été, les Bretons ont surpris en se séparant de Pélissier pour nommer Le Bris à la tête de l’équipe première. Ce dernier, précédemment à la tête de la réserve, réalise un excellent travail qui permet à sa formation d’occuper la 2place du classement avec un seul point de retard sur le Paris Saint-Germain. Ce samedi, Lorient pourrait prendre les commandes de la Ligue 1 en s’imposant face au Stade de Reims au Moustoir. Battu à Lens (5-2) pour ce qui est sa seule défaite de la saison, le club breton s’est repris depuis et vient de remporter les 6 dernières journées de championnat. Les Merlus doivent s’arracher comme ils l’ont fait lors des dernières journées face à Lille (2-1) en infériorité numérique et contre Brest le week-end dernier (1-2. Dans ce derby, les hommes de le Bris se sont retrouvés menés mais ont renversé le match sur un doublé de Moffi. Le Nigérian a retrouvé ses jambes lors de cet exercice avec 8 buts inscrits. En plus, Ouattara (4 buts) fait son retour de suspension.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade de Reims se retrouve en 15position avec le même nombre de points que le 1er relégable, Angers. Les Champenois vivent une entame délicate avec un seul succès obtenu lors des 10 premières journées face à Angers (2-4). Un bilan qui aura eu raison d'Oscar Garcia, remplacé pour l'instant par son adjoint. Portant, ses hommes sont allés prendre un point à Troyes (2-2) alors que son équipe a longtemps évolué en infériorité numérique et ont ensuite tenu tête au Paris Saint-Germain, tout de même privé de Messi et à 10 contre 11 une grande partie du match (0-0). Au rayon des satisfactions, Reims peut compter sur le très bon Balogun. Le joueur formé à Arsenal et prêté par le club londonien a déjà inscrit 6 réalisations. Son compère Ito reste en revanche suspendu. Sur une excellente série de résultats, Lorient devrait enchainer une nouvelle victoire face à Reims et prendre les commandes de la Ligue 1.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !