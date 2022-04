Pronostic Lorient Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient s’offre un bol d’air face à Reims

La lutte pour le maintien bat son plein en Ligue 1 puisque pas moins de 7 formations sont concernées. Parmi elles, on retrouve Lorient, 15au classement. La formation bretonne avait réussi une excellente seconde partie de saison l'an passé qui lui avait permis de conserver sa place dans l'élite. Les hommes de Pélissier se sont également réveillés lors des dernières semaines, ce qui leur a permis de sortir de la zone rouge et de compter 3 unités d'avance sur l'ASSE, actuel barragiste. Les Merlus ont notamment gratté quelques victoires importantes sur leur parcours, notamment face à des adversaires directs. En effet, les 3 derniers succès décrochés par Lorient l'ont été contre Clermont, Saint-Etienne et Metz. En revanche, les Lorientais ont été surclassés le week-end dernier à Rennes (5-0). Les Merlus ont même encaissé deux buts alors qu'ils étaient en supériorité numérique.

En face, le Stade de Reims est l'une des formations de Ligue 1 qui ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite. 13avec 9 points d'avance sur Sainté, les hommes d'Oscar Garcia semblent sauvés. Ils ne font pas de bruit mais réalisent un exercice plus que correct. Le week-end dernier, les Champenois ont posé de nombreux problèmes à l'Olympique de Marseille qui s'est difficilement imposé à Auguste Delaune (0-1). Avant cela, les Rémois étaient allés prendre un point à Montpellier (0-0) avant de s'imposer à domicile contre Lille (2-1). Reims propose un jeu très intéressant avec des éléments de qualité comme Mbuku, Kebbal, Zeneli ou Cajuste. Lors du match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul sans but. Mais bien mieux à domicile (12meilleur bilan de L1) qu'à l'extérieur (dernier bilan), Lorient devrait avoir le surplus de motivation pour accrocher une victoire qui pourrait lui permettre de faire un grand pas vers le maintien. Les Lorientais restent d'ailleurs sur 2 victoires à domicile (metz et Sainté).