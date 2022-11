Pronostic Lorient PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient - PSG : Paris freine les ardeurs lorientaises

Lorient a été la sensation de ce début de saison en Ligue 1, en étant il y a quelques journées le dauphin du Paris Saint-Germain. La formation bretonne a marqué le pas dernièrement en concédant des matchs nuls face à Reims (0-0) et Troyes (2-2) mais en s’inclinant aussi le week-end dernier à domicile contre Nice (1-2) alors que les Merlus avaient ouvert le score par Ouattara. Suite à cette défaite, Lorient est redescendu à la 4place à 8 points du PSG. La formation lorientaise regarde désormais dans son dos avec le retour de Rennes ou Monaco. Intraitable jusque-là au Moustoir, les hommes de Le Bris ont perdu des points lors des deux dernières réceptions face à Reims (0-0) et contre Nice (1-2) le week-end dernier.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Paris Saint-Germain a progressivement accru son avance en Ligue 1 pour compter à l'orée de cette journée 5 points de plus que le Racing Club de Lens. Les Parisiens ont signé 11 victoires pour deux nuls contre Monaco et Reims. Le week-end dernier, le club parisien s’est fait peur face à Troyes (4-3) notamment dans le secteur défensif. Néanmoins, les stars de l’attaque parisienne ont permis au PSG de s’imposer. En milieu de semaine, Paris devait s’imposer à Turin pour espérer obtenir la première place de son groupe en Ligue des Champions. Les hommes de Galtier ont fait leur part du travail en dominant la Juventus (1-2) avec une superbe réalisation de Mbappé (18 buts déjà cette saison) et une autre de Mendes, entré en cours de jeu. Néanmoins, ce succès a un goût amer puisque dans le même temps, le Benfica s’imposait largement à Haifa (1-6) et a pris la tête du groupe grâce à un plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur. Lundi midi lors du tirage des 8de finale de la Ligue des Champions, Paris héritera d’un gros morceau. Pour ce déplacement à Lorient, le PSG retrouvera Neymar suspendu à Turin. Ce retour est important car le Brésilien a retrouvé son coup de rein et a en plus une grande activité dans le jeu du club de la capitale. Il a mis 10 buts en 12 matchs de Ligue 1. Supérieur à son adversaire, Paris devrait s’imposer face à Lorient dans une affiche avec au moins 2 buts.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(316€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(368€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !