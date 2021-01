Pronostic Lorient PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG enfonce Lorient

Ce samedi, dans le cadre de la 22journée de Ligue 1, Lorient reçoit le PSG. Ce match met aux prises deux formations situées aux extrémités, puisque Lorient est avant-dernier et le club de la capitale, leader de la Ligue 1. Les Merlus vivent une saison compliquée, engluée dans la zone de relégation. De plus, les Bretons ont été touchés par la Covid et n'ont pas joué de rencontres pendant 2 semaines. Pour leur reprise, les hommes de Pélissier ont réalisé une excellente opération en s'imposant dans le temps additionnel face à un adversaire direct, le Dijon Football Club (3-2). Ce succès permet aux Merlus d'entretenir l'espoir puisqu'ils ne comptent plus que 3 points de retard sur Nantes, avec encore un match en retard face à la lanterne rouge nîmoise. Les Merlus espèrent enchaîner mais se retrouvent face à un obstacle de poids, le Paris Saint-Germain, d'autant qu'ils auront peu de temps pour récupérer après Dijon. De son côté, le PSG monte en puissance et vient de réaliser l'une de ses meilleures prestations face à Montpellier. Bien aidé par l'expulsion rapide du portier héraultais, les stars parisiennes ont déroulé et se sont tranquillement imposées (4-0). Mbappé, Neymar et Icardi s'en sont donné à cœur joie face aux largesses de la défense montpelliéraine. Le PSG, version Pochettino, semble en pleine progression et devrait profiter de son déplacement à Lorient pour peaufiner quelques automatismes. A quelques semaines des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le technicien argentin a trouvé des certitudes, avec un Mbappé de nouveau buteur, un Neymar omniprésent et un Icardi qui a retrouvé son efficacité. Dans une Ligue 1 très ouverte jusque-là, le champion en titre devrait passer la vitesse supérieure lors de cette dernière partie de championnat. Ce déplacement en Bretagne ne devrait poser aucun problème aux hommes de Pochettino.