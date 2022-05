Pronostic Lorient OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient - OM : Marseille se sort du piège lorientais

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Lorient OM chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Seizième de Ligue 1, Lorient ne compte que 3 points d’avance sur Saint-Etienne, qui occupe actuellement la place de barragiste de relégation. Les Bretons avaient bien débuté la saison avant de connaître une longue traversée du désert. Les hommes de Pélissier se sont réveillés lors de cette dernière ligne droite en décrochant quelques victoires importantes face à Brest (0-1), contre Clermont (0-2), mais aussi face à Metz (1-0) et contre Saint-Etienne (6-2). Ces succès ont permis aux Lorientais de prendre quelques longueurs d’avance sur la zone rouge. Lorient reste en revanche sur deux résultats décevants avec une lourde défaite à Rennes (5-0) et surtout contre Reims (1-2) au Moustoir le week-end dernier. Lors de cette dernière rencontre, les Bretons ont raté l’opportunité d’accentuer leur avance sur la zone de relégation.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique de Marseille n’a plus qu’un seul objectif dans cette fin de saison, décrocher une place sur le podium et si possible la 2, qui lui permettrait de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. En effet, la belle aventure européenne des phocéens a pris fin en milieu de semaine. Après avoir perdu la demi-finale aller sur la pelouse du Feyenoord (3-2), Marseille a été incapable de trouver la faille lors du match retour malgré le soutien de ses supporters (0-0). Lors de cette rencontre, les attaquants olympiens ont été décevants notamment dans le domaine technique. De plus, l’un de leurs meilleurs joueurs dans ce domaine, à savoir Dimitri Payet est rapidement sorti sur blessure. Les hommes de Sampaoli doivent désormais tourner cette page pour se concentrer sur la Ligue 1. Le lourd revers concédé dans l’Olimpico le week-end dernier face à Lyon (0-3) a réduit l’avance marseillaise à 3 unités. Après ce déplacement à Lorient, Marseille va devoir affronter deux adversaires directs à savoir le Stade Rennais et Strasbourg. Les Marseillais seraient donc inspirés de s’imposer en Bretagne pour aborder ces ultimes rencontres avec un peu d'avance. Comme il l’avait fait à Reims lors de leur dernier déplacement (0-1), le club phocéen pourrait s'en sortir à Lorient.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(366€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(414€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !