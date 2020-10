Pronostic Lorient OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Lorient et l’OM

Ce samedi en fin d’après-midi, Lorient reçoit l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 8journée de ligue 1. Après avoir passé 3 années en Ligue 2, les Bretons ont retrouvé l’élite. Arrivé d’Amiens, Christophe Pelissier a atteint l’objectif qui lui avait été fixé dès sa première année à la tête des Merlus. En revanche, les débuts en Ligue 1 de ses protégés sont plutôt compliqués, malgré une victoire lors de l’ouverture du championnat face à Strasbourg (3-1). Les Lorientais ont par la suite enchainé les déconvenues, en alignant 5 matchs sans le moindre succès (4 défaites et un nul). Le week-end dernier, dans une rencontre importante de bas de tableau, les Bretons ont réalisé une excellente affaire en s’imposant à Reims (3-1). Ce succès a replacé Lorient en dehors de la zone rouge, à la 17place avec 7 points au compteur.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique de Marseille sort d’une très belle saison, qui lui a permis d’accrocher la Ligue des Champions, 7 ans après sa dernière participation. Pour leur entrée en lice en LDC, les Phocéens retrouvaient Mathieu Valbuena, qui évolue désormais à l’Olympiakos. « Petit Vélo » a été décisif en offrant le but de la victoire à Koka dans les arrêts de jeu de la rencontre (1-0). Si le scénario est cruel le résultat est logique au regard de la décevante prestation marseillaise. En Ligue 1, les hommes d’André Villas-Boas ont débuté par deux succès avant de connaitre une délicate série (3 nuls et 1 défaite). Le week-end dernier, l’OM a livré sa meilleure prestation depuis le début de saison face aux Girondins de Bordeaux (3-1). Lorient et Marseille restent sur une probante victoire en Ligue 1 et vont vouloir enchainer, afin de s’éloigner de la zone rouge pour les Merlus et pour se rapprocher des premières places pour les Phocéens. Cette rencontre s’annonce ouverte, et on devrait voir les deux équipes marquer comme lors des 5 derniers matchs lorientais.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !