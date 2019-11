Pronostic Lorient Niort : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lorient réagit face à Niort

Annoncé comme l’un des grands favoris à la montée, Lorient a parfaitement lancé cette saison et semblait parti pour faire cavalier seul. Mais voilà, une série de 4 matchs sans victoire des Morbihanais a totalement relancé le championnat et fait reculer Lorient à la 4place. Les hommes de Pélissier ont néanmoins perdu des points face à des adversaires directs : Ajaccio, Le Havre, Lens et Troyes. Les Merlus doivent reprendre leur marche en avant pour ne pas subir la même désillusion que l’an passé. Les Bretons attendent le réveil de leur buteur Yoane Wissa qui n’a plus marqué depuis 4 rencontres.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Niort occupe la 14place de Ligue 2 avec 14 points. Les Chamois sont dans le dur et n’ont pas décroché le moindre succès lors des 8 dernières rencontres. Les joueurs de Pascal Plancque se sont inclinés à domicile face à Sochaux (2-0) le week-end dernier, enchaînant une 3ème défaite consécutive toutes compétitions confondues. De plus, Niort a perdu son gardien titulaire Allagbé, blessé samedi dernier. Entre des Lorientais en quête de rachat et des Niortais dans le dur, nous voyons les Bretons s’imposer et se relancer pour la montée.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Niort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !