Pronostic Lorient Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lorient – Nîmes cadenassé

Promu cette saison, Lorient connaît des débuts compliqués avec une 19place au général. Les Merlus sont toujours dans le coup pour le maintien puisqu'ils ne possèdent que 3 points de retard sur le 16qui n'est autre que le Nîmes Olympique. Ce départ laborieux est surprenant car les Bretons pensaient surfer sur l'euphorie de la montée pour prendre des points précieux lors de la première partie de championnat. De plus, le coach breton Christophe Pélissier, qui a officié plusieurs saisons à Amiens, a déjà une certaine expérience de l'élite. Lorient a par ailleurs réalisé un mercato ambitieux pour un promu, en attirant le buteur autrichien Grbic, qui passe cependant le plus clair de son temps sur le banc. Les Lorientais sont sur une terrible série de 6 matchs sans la moindre victoire, 5 défaites et un nul, et avec 0 but marqué sur lapériode. De son côté, le Nîmes Olympique ne va pas mieux, avec 11 points au compteur. Les Crocos ont réussi quelques coups comme lors de leur succès face à Brest lors de la 1journée, à Montpellier dans le derby ou plus récemment à Reims dans une rencontre importante pour le maintien. Les Nîmois sont sur une dynamique négative comme en attestent les chiffres avec 6 défaites lors des 7 dernières journées. Sur cette même période, les Gardois ont été en mesure d'inscrire seulement deux buts ! En grande difficulté, les Crocos se déplacent en Bretagne avec pour objectif de maintenir leur avance sur une équipe relégable. Ce match de la peur entre deux formations faisant partie des pires attaques du championnat (11 buts marqués pour Nîmes et 12 pour Lorient en 3 matchs) devrait nous offrir moins de 3 buts.