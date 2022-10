Pronostic Lorient Nice : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient se relance face à Nice

Avec 27 points pris lors des 12 premières journées, le FC Lorient réalise le meilleur début de saison de son histoire dans l'élite. Impressionnants, les Merlus ont même pu prendre place sur le podium de ce championnat de France, à la 3place, avec le même nombre de points que le 2ème Lens, et 5 unités de débours sur le PSG. Toutefois, après avoir pu s'offrir une série incroyable de 6 victoires consécutives, les Morbihannais ont marqué le pas ces deux dernières semaines en étant tenus en échec par Reims (0-0) puis par Troyes (2-2) lors de deux rencontres qu'ils ont globalement dominées. A noter que Lorient affiche un bilan de 4 victoires et 1 nul à domicile.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐Dimanche, ils passeront un nouveau test face à une équipe niçoise à priori plus talentueuse sur le papier mais en difficulté sur le terrain. Seulement 12au classement, les Aiglons étaient attendus bien plus haut en début de saison après avoir effectué un mercato plutôt ambitieux. Mais la mayonnaise peine à prendre dans l'équipe de Lucien Favre qui n'a remporté que 3 petites victoires en 12 journées. Vainqueurs de Troyes (3-2), les Azuréens n'ont pas rassuré lors de ses nuls obtenus face au mal classé auxerrois (1-1) puis contre Nantes (1-1) grâce à un penalty inespéré en fin de rencontre. Privés de leur meilleur buteur Andy Delort, blessé, ils ont tout de même pu s'imposer face au Partizan Belgrade cette semaine en Ligue Europa Conférence (2-1). Mais cette rencontre pourrait peser dans les organismes des Niçois qui pourrait céder face à l'enthousiasme breton dimanche au terme d'une rencontre sans doute assez animée entre deux équipes qui comptent du talent dans leurs rangs.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(370€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(384€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !