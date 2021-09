Pronostic Lorient Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient - Nice : Le Gym se sort du piège lorientais

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lorient - Nice :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu l’an passé, Lorient avait connu 6 premiers mois compliqués avant de se reprendre après la trêve hivernale. Le changement tactique opéré par Pélissier mais aussi l’éclosion du duo Moffi – Laurienté avait été pour beaucoup dans le maintien des Merlus. Les Bretons sont partis sur de bonnes bases lors de ce nouvel exercice notamment grâce à leurs performances au Moustoir. En effet, les Lorientais ont remporté leurs deux matchs à domicile face à Monaco (1-0) et Lille (2-1). Lors de ces 2 succès, le buteur nigérian Moffi s’est mis en évidence. Le week-end dernier, les partenaires de Julien Laporte sont allés prendre un point en champagne face à une solide équipe rémoise (0-0).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’OGC Nice se montre à son avantage dans ce début de saison. Décevants l’an passé, les Aiglons semblent avoir été revigorés par l’arrivée de Christophe Galtier. En effet, ses protégés occupent la 5place et sont toujours invaincus. Les Niçois seront contraints de rejouer le match face à Marseille alors qu’ils étaient bien partis pour s’imposer. Sanctionné en plus d’un point de pénalité, le club niçois a également dû jouer le derby face à Monaco à huis clos. Dominés en première période, les Aiglons sont revenus avec de très bonnes intentions pour prendre brièvement les commandes du match, puisqu’un penalty de Ben Yedder a remis les 2 équipes à égalité (score final 2-2). En fin de match, Gouiri a eu l’opportunité d’offrir les 3 points à sa formation mais n'a pas cadré son penalty Pour ce déplacement en Bretagne, Galtier va déplorer l’absence de Dolberg, très présent dans cette entame de championnat mais blessé en début de match dimanche. Pour le remplacer, l’ancien coach lillois devrait aligner Andy Delort, buteur et passeur décisif face à Monaco. Solide et efficace, Nice devrait se sortir du piège lorientais et accrocher un nouveau succès.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !