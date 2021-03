Pronostic Lorient Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lorient – Nice avec des buts de chaque côté

Après une première partie de saison délicate, Lorient s'est réveillé et est en train de réussir sa mission maintien. Les hommes de Pélissier sont sur une excellente dynamique en Ligue 1 en 2021. En effet, les Merlus ont pris 15 points lors des 8 dernières journées alors qu'ils en avaient seulement accumulé 12 lors des 20 premières journées. Depuis le début d'année, le coach breton a changé son système pour un 5-4-1 nettement plus performant. De plus, le Nigérian Moffi s'est montré nettement plus efficace offensivement avec 8 buts inscrits. En revanche, les Bretons ont connu une déconvenue le week-end passé en s'inclinant sur le terrain du Puy-en-Velay (1-0) en seizièmes de finale de la Coupe de France. En Ligue 1, Lorient possède actuellement deux points de plus que le premier relégable et doit poursuivre sur sa lancée s'il veut se sauver.

De son côté, l'OGC Nice a connu un passage compliqué, mais s'est bien repris lors des dernières semaines. En effet, après des prestations intéressantes, malgré des défaites face à Marseille et au PSG, les Aiglons ont renoué avec le succès face à Rennes (1-2) et contre Nîmes (2-1). Ces deux succès permettent aux hommes d'Ursea de compter 10 points d'avance sur le premier relégable. Les Niçois ont vu Dolberg effectuer son retour, qui n'a cependant pas empêché Nice de se faire sortir par Monaco de la Coupe de France lundi (0-2). De plus, Amine Gouiri est en forme et a inscrit au moins un but lors des 4 dernières journées de championnat. Cette affiche entre des Lorientais en forme et des Niçois qui ont retrouvé des sensations devrait nous offrir des buts de chaque côté, comme à l'aller (match nul 2-2) et comme lors des 6 dernières rencontres des Azuréens.