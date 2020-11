Pronostic Lorient Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lorient – Nantes : un derby fermé

A l'heure de s'affronter, Lorient et le FC Nantes occupent respectivement la 16et 17place de Ligue 1. Ce derby est donc important pour les deux formations dans l'optique du maintien. Promu cette saison, Lorient a consenti à de forts investissements lors du mercato en recrutant notamment les attaquants Grbic et Moffi. Ces deux éléments n'ont pas encore trouvé leurs marques dans leur nouvelle formation, comme l'ont démontré leurs piètres prestations du week-end dernier face à Dijon. Dans une rencontre très importante pour le maintien, les Merlus n'ont en effet pas réussi à s'imposer (0-0) en Bourgogne. Ce match aura été marqué par le penalty manqué par Wissa. A domicile, Lorient reste sur une courte défaite face à Marseille (1-0).

De son côté, Nantes compte un match de moins puisque son match contre Lens avait été reporté des suites de la propagation de cas Covid dans l'effectif nordiste. Le week-end dernier, le FCNA s'est incliné face à un leader parisien handicapé par plusieurs absences importantes (0-3). Menés de 2 buts, les Canaris ont raté l'opportunité de revenir dans le match quand Bamba a vu son penalty être arrêté par Navas. En déplacement, Nantes affiche des statistiques peu flatteuses avec 3 défaites et un nul. A l'occasion de ce derby entre deux formations en difficulté et notamment devant (0 but pour Lorient sur les 2 derniers matchs seulement 9 pour Nantes depuis le début de la saison), on devrait un match verrouillé et par conséquent moins de 3 buts.