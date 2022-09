Pronostic Lorient Nantes : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient enchaîne face à Nantes

Cet été, les dirigeants lorientais ont surpris tout leur monde en écartant Christophe Pélissier, qui avait permis aux Merlus de retrouver la Ligue 1 mais aussi de se maintenir lors des deux dernières saisons. Les dirigeants bretons ont ensuite nommé un entraîneur de la maison avec Régis le Bris qui était auparavant à la tête de la réserve. Ce choix surprenant prend tout son sens quand on regarde l'excellent début des Merlus. En effet, le club breton réalise une superbe entame de saison avec la 5e place du classement général. Solide, Lorient avait lancé sa saison par un petit exploit en s'imposant à Rennes, sur un but contre son camp (0-1). Cette excellente entame semble avoir mis les lorientais sur les bons rails puisqu'ils ont été très cohérents dans leurs performances par la suite. Seul, le Racing Club de Lens est parvenu à s'imposer, à Bollaert, face à Lorient (5-2). En milieu de semaine, les hommes de Le Bris disputaient leur match en retard face à l'Olympique Lyonnais. Impressionnants, les Merlus se sont tranquillement imposés face à des rhodaniens ambitieux et auteurs d'un début de saison intéressant (3-1). En difficulté en fin de saison dernière, l'attaquant Moffi semble renaître sous les ordres de Le Bris puisqu'il a déjà inscrit 5 buts lors des 6 premières journées.

En face, Nantes a connu une très belle saison dernière marquée par sa victoire en Coupe de France face à Nice. Grâce à ce titre, Nantes a retrouvé le parfum des Coupes d'Europe en milieu de semaine avec la réception de l'Olympiakos. Dans une Beaujoire incandescente, le FCNA a arraché la victoire dans les arrêts de jeu sur une réalisation de Guessand (2-1). Sur le plan national, les hommes de Kombouaré vivent une entame plus terne avec un seul succès obtenu face à Toulouse. Logiquement battu par le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, Nantes a assuré le minimum face à Angers, Lille et Strasbourg en signant des matchs nuls. Engagé sur deux tableaux et avec un effectif réduit, Nantes pourrait souffrir physiquement avec l'enchainement des matchs. En pleine confiance et vainqueur de ses 2 matchs à domicile en Ligue 1, Lorient pourrait prendre la mesure d'une équipe nantaise qui s'est dépensée plus de 90 minutes pour son retour en Europe.