Pronostic Lorient Montpellier : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lorient – Montpellier avec des buts de chaque côté

Après avoir lutté pour son maintien lors des 2 dernières saisons, Lorient a été la surprise de cette entame d'exercice. En effet, les Merlus ont longtemps été sur le podium de la Ligue 1, mais ont connu quelques difficultés lors des dernières rencontres. En effet, le club breton reste sur 5 journées sans la moindre victoire. Les Lorientais ont perdu contre Nice et le Paris Saint Germain au Moustoir pour 3 matchs nuls face à Reims, Troyes et Strasbourg. Lorient a profité de la coupe du Monde pour disputer des rencontres amicales avec un bilan mitigé avec un revers face à Guingamp, un nul contre Osasuna et une victoire face Nantes. Ce bon début de saison est à mettre au crédit de Terem Moffi notamment. Le buteur nigérian a été étincelant lors de cette première partie de saison avec 10 buts inscrits et a bien été épaulé par Ouattara avec 5 buts et 4 passes décisives.

En face, Montpellier avait vécu une terrible fin de saison mais avait réussi à se maintenir grâce à son excellente première moitié d'exercice. Auteur d'une entame intéressante lors de cette nouvelle saison avec 3 victoires lors des 5 dernières journées, le club héraultais est ensuite retombé dans ses travers en enchaînant les défaites. Lors des 7 dernières journées de championnat, le MHSC affiche un bilan cauchemardesque de 5 défaites pour 2 nuls. Cette terrible série a provoqué le licenciement de Dall'Oglio et son remplacement par Romain Pitau. L'ancien milieu de terrain a une mission compliquée pour relancer un club qui n'arrive plus à gagner. Offensivement, le MHSC possède des éléments intéressants avec les Wahi, Kharzri ou Nordin. Pour se remettre la tête à l'endroit, Montpellier a disputé trois matchs amicaux avec un revers face à Lens et des victoires face à Rodez et Toulouse. Pour cette affiche entre équipes qui ont fini difficilement avant la trêve, nous voyons un match ouvert avec des buts de chaque côté, comme lors des matchs des 4 dernières journées pour Lorient.