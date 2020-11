Pronostic Lorient Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier enchaîne à Lorient !

Champion de ligue 2 la saison passée, Lorient connaît des débuts compliqués pour son retour dans l'élite. Les Merlus occupent la 18place du classement avec 8 points. Les hommes de Pélissier ont lancé leur saison par un succès face à Strasbourg (3-1) et ont ensuite attendu la 7journée pour renouer avec le succès face à Reims (1-3). Le club breton reste sur 3 revers lors des 4 dernières journées, pour un nul chez la lanterne rouge dijonnaise. Le week-end passé, les Merlus ont été surclassés par Lille (4-0). En quête de points, le club breton compte sur ce match face à Montpellier pour renouer avec la victoire.chez⇒ ⇒⇐ ⇐La mission s'annonce difficile car Montpellier est sur une excellente dynamique. Les Héraultais viennent en effet d'aligner trois succès consécutifs face à Saint-Etienne (1-0), Bordeaux (0-2) et Strasbourg (4-3). Les hommes de Michel Der Zakarian sont venus à bout des Alsaciens au terme d'une rencontre spectaculaire avec un excellent Andy Delort, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Battu à Rennes (2-1) lors de la 1journée, Montpellier est depuis invaincu en déplacement. Pour cette rencontre, le MHSC devrait en plus pouvoir compter sur un effectif quasiment au complet. Supérieur et en pleine confiance, le club montpelliérain devrait pouvoir s'imposer face à une équipe lorientaise dans le dur.