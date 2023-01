Pronostic Lorient Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco se reprend Lorient

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sensation de ce début de saison, Lorient est depuis rentré dans le rang. Néanmoins, les Merlus sont toujours dans le haut de tableau à la 6place avec deux points de retard sur le dernier strapontin européen, occupé par… Monaco. Lors des 7 dernières journées, la formation bretonne ne s’est imposée qu’une seule fois face à Angers (1-2), qui n’est autre que la lanterne rouge du classement. Le week-end passé, les Lorientais ont fait le job en Coupe de France en s’imposant largement face au petit club de la Chataigneraie (0-6) et affronteront Bastia en 16e de finale. Très bon dans cette première partie de saison, le buteur nigérian Terem Moffi est très fortement convoité. Son éventuel départ pourrait être préjudiciable pour Lorient car l’attaquant a inscrit 10 buts depuis l’entame de cet exercice.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AS Monaco ambitionne logiquement de jouer le podium de la Ligue 1 pour accrocher une place en Ligue des Champions. L’an passé, les Monégasques avaient fait match nul à Lens lors de la dernière journée et avaient dû se contenter de la 3e place. Eliminé dès les barrages de la C1, le club monégasque s’est en revanche qualifié pour les 16e de finale de l’Europa League, où il retrouvera le Bayer Leverkusen, ancien club de l’attaquant allemand Kevin Volland. En Ligue 1, le club du Rocher avait fini sur une mauvaise note avant le Mondial en s’inclinant face à l’Olympique de Marseille au stade Louis II (2-3). Depuis, les hommes de Clement se sont repris en s’imposant à Auxerre (2-3) puis en prenant le meilleur sur Brest (1-0). Ces succès obtenus face à des adversaires qui luttent pour leur maintien permettent à l’ASM de compter seulement 3 points de retard sur l’OM et 7 sur le Racing Club de Lens, respectivement 3et 2. Le week-end dernier, les joueurs du Rocher se sont fait surprendre à domicile en Coupe de France par Rodez (2-2) lors de la séance des tirs aux buts, alors que les partenaires de Golovin menaient de 2 buts. Ce rappel à l’ordre devrait motiver le club monégasque à se montrer prudent avant ce déplacement au Moustoir. Face à une équipe lorientaise qui reste sur 3 défaites à domicile, Monaco qui est la 2meilleure équipe du championnat devrait être en mesure de prendre les 3 points.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Monaco encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !