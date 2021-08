Pronostic Lorient Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lorient - Monaco agréable à regarder

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lorient Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d'une excellente seconde partie de saison 2020-2021, Lorient avait réussi à se sauver par le jeu. Après une bonne préparation avec des matchs amicaux joués presque essentiellement face à des clubs de Ligue 1 (3 victoires et 2 nuls), les Merlus ont pris un bon point dimanche à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne pour la 1journée. Fidèles à leur principe, les Morbihannais nous ont offert un match avec des buts des deux côtés, comme cela avait été souvent le cas la saison passée. Orphelin de Wissa parti chez le promu anglais Brentford (mais qui était souvent utilisé comme supersub par Christophe Pélissier), Lorient a su en revanche conserver devant le prometteur Laurienté et le buteur Moffi.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Comme c'est souvent le cas pour les équipes françaises disputant des tours préliminaires de Coupe d'Europe, Monaco pourrait perdre des points en Ligue 1 sur ce début de saison. Pour son premier match du nouvel exercice disputé vendredi dernier, l'ASM a concédé le match nul à la maison face à Nantes (1-1). L'important était sans doute ailleurs avec ces deux victoires remportées face au Sparta (2-0 à Prague et 3-1 au Louis II) avant et après cette rencontre face aux Canaris, qui permettent à l'ASM de jouer les barrages pour la Ligue des champions. Le club du Rocher, qui a entamé sa saison par 2 matchs avec des buts des deux côtés (ce qui s'était également passé lors de 4 de ses 5 matchs amicaux), se déplace chez une équipe lorientaise qui aime jouer et qui sort d'un 1-1 face à Sainté. On devrait donc logiquement voir les deux équipes faire trembler les filets adverses.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !