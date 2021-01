Pronostic Lorient Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enfonce Lorient

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 13 autres sites vous permettent de parier sur ce Lorient Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’opposition entre Lorient et Monaco met aux prises deux formations qui sont en quête de points, mais pour des objectifs différents. Les Merlus, promus cette saison, luttent pour leur maintien. Les hommes de Christophe Pélissier sont actuellement dans la zone rouge, avec 2 points de retard sur le premier non relégable, Strasbourg. Les Bretons ont remporté une seule rencontre lors des 10 dernières journées face à la lanterne rouge nîmoise (3-0) au Moustoir. Ce succès avait mis fin à une série de 6 matchs sans la moindre victoire. Avant la trêve hivernale, Lorient est allé prendre un point à Nice (2-2). A défaut des trois points, le scénario du match fut encourageant, car malgré un retard de deux buts au tableau d’affichage, les Bretons n’ont pas abdiqué et ont égalisé en fin de rencontre sur un penalty de Grbic. Les Lorientais veulent s’appuyer sur ce résultat positif pour enchaîner face à Monaco.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Monaco n’a pas été au mieux lors des dernières semaines de 2020. Le club princier semblait avoir trouvé son rythme de croisière sous les ordres de Niko Kovac, mais les 3 défaites consécutives face à des grosses cylindrées du championnat ont montré certaines carences. Les partenaires de Disasi ont ensuite réagi à Dijon en s’imposant difficilement (0-1) avant de devoir se contenter du partage des points face à une formation stéphanoise qui lutte pour son maintien (2-2). Lors de cette rencontre, le club princier n’a pas été épargné par les décisions arbitrales mais a tout de même réussi à accrocher un point précieux en infériorité numérique. Désireux de se relancer, l’AS Monaco devrait profiter de ce déplacement en Bretagne face à des Lorientais dans le dur pour renouer avec le succès.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor d’Arsenalavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !