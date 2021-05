Pronostic Lorient Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lorient solide à la maison face à Metz

Avec la remontée folle de Nantes et avec des Nîmois qui n'ont toujours pas abdiqué, la lutte pour le maintien est passionnante en Ligue 1. Au plus mal au cœur de l'hiver, Lorient a su depuis sortir de la zone rouge mais est loin d'être sauvé avec une seule unité d'avance sur le FC Nantes. Les hommes de Pélissier ont réalisé une excellente seconde partie de saison grâce à leurs performances à domicile avec quasiment un carton plein lors des 9 dernières réceptions (7 victoires, 1 nul et 1 défaite face à Lille). Lors des deux derniers matchs au Moustoir, Lorient s'est défait de Bordeaux (4-1) puis d'Angers (2-0). Le week-end dernier, les Bretons ont tenu une mi-temps à Lyon avant de craquer sous les assauts rhodaniens (1-4).

En face, le FC Metz ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite et cela se ressent. Les Grenats se sont largement inclinés lors de la dernière journée face à une équipe nîmoise (0-3) qui lutte pour son maintien. Comme l'a très bien expliqué Frédéric Antonetti, dès que l'engagement n'est plus présent chez les Messins, les résultats ne suivent plus. Clés du jeu des Lorrains, la combativité et l'état d'esprit sont un peu moins présents en cette fin de saison. Lorient devrait profiter de messins, déjà un peu en vacances (5 défaites sur les 7 dernières journées), pour accrocher un précieux succès en vue du maintien.