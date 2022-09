Pronostic Lorient Lyon : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1

Lorient - Lyon : L'OL se sort du piège lorientais

En match en retard de la 2journée, Lorient reçoit l’Olympique Lyonnais au Moustoir. Cette rencontre avait été reportée car la pelouse lorientaise était dans un état déplorable après le passage du festival celtique. Cet été, Lorient a effectué un changement majeur en confiant son équipe première à Régis le Bris, ancien responsable de la réserve. Ce dernier réussit de très bons débuts en tant qu’entraîneur principal puisque son club pointe à la 6place du classement avec un match en retard donc et seulement 3 points de retard sur son adversaire du soir. Les Merlus avaient lancé leur saison par une victoire surprise et un peu heureuse à Rennes (0-1) avant d’enchaîner avec un nul à Toulouse (2-2) et une victoire sur Clermont (2-1). Malgré 50 bonnes minutes ensuite à Lens, le club breton a craqué en fin de rencontre face à la pression lensoise (2-5). Le week-end dernier, la formation lorientaise est allée chercher trois points importants à Ajaccio (0-1) sur une réalisation d’Ouattara. La bonne nouvelle pour le club breton est le réveil de Moffi qui a déjà inscrit 4 buts. Dans les dernières heures du mercato, la formation bretonne a recruté l’ancien stéphanois Aouchiche mais a perdu l'excellent Laurienté.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐avant ce match en retard, l’Olympique Lyonnais fait évidemment partie des formations qui jouent le podium de Ligue 1. Peter Bosz a connu une première année décevante à la tête des Gones et espère passer un cap lors de ce nouvel exercice. Le début de saison des Olympiens est très intéressant puisqu’ils sont toujours invaincus avec un bilan de 4 victoires et 1 nul. Il est cependant important de signaler que les rhodaniens ont fait face à un calendrier plutôt clément puisqu’ils n’ont pas affronté de grosses écuries. Le week-end dernier, les Lyonnais se sont amusés face à la lanterne rouge angevine avec une victoire tranquille (5-0). Cette opposition a permis aux attaquants lyonnais de continuer à engranger de la confiance puisque Dembélé (2 buts en 3 matchs), Lacazette ou Toko Ekambi (3 buts en 5 matchs pour les deux) ont tous marqué. Pouvant passer 2en cas de victoire ce soir, Lyon pourrait se sortir du piège lorientais grâce à son attaque de feu.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Lyon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !