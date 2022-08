Pronostic Lorient Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon pour monter en puissance à Lorient

A priori, Lorient, qui entame sa 3saison consécutive dans l'élite, devrait jouer le maintien, d'autant plus dans une saison particulière à l'issue de laquelle 4 équipes seront directement reléguées en 2division. Sous la direction de Régis Le Bris, arrivé sur le banc en remplacement de Christophe Pélissier, les Merlus ont remporté leur premier match de la saison dimanche dernier dans le derby face au Stade-Rennais. Pourtant, il s'en est fallu de peu pour que les Morbihannais ne concèdent l'ouverture du score rapidement dans cette rencontre et c'est avec beaucoup de réussite et un but contre son camp du défenseur rennais Theate qu'ils sont rentrés avec les trois points.

Lyon, de son côté, est en quête de rédemption après avoir manqué dans les grandes largeurs sa dernière saison. Très décevants 8de Ligue 1, une place indigne de leur statut dans l'Hexagone, les Gones ont le devoir de relever la tête cette saison et de viser au minimum un podium. Le recrutement a d'ailleurs été fait en conséquence avec les arrivées des anciens de la maison Lacazette et Tolisso notamment, de la valeur sûre Tagliafico et du prometteur Lepenant. La semaine dernière, les hommes de Peter Bosz n'ont pas forcément convaincu malgré leur succès obtenu contre Ajaccio (2-1) avec un but de Lacazette, déjà très efficace pendant la préparation. Ils tenteront cette semaine d'afficher un meilleur visage et, en tous les cas, de ramener les trois points de ce déplacement en Bretagne, si celui-ci a lieu. En effet, la tenue de la rencontre n'est pas assurée en raison de l'état de la pelouse du Moustoir qui crée la polémique et qui pourrait amener les autorités à reporter ou délocaliser la rencontre.