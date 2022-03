Pronostic Lorient Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon se réveille à Lorient

Lorient fait partie des équipes du bas de tableau à lutter pour leur maintien. Le week-end dernier, les Merlus ont réalisé une très bonne opération en s'imposant dans le derby face à Brest (0-1) grâce à l'entrée gagnante de Koné, qui a marqué le but décisif seulement 3 minutes après avoir foulé la pelouse. Remarqué à la CAN avec le Mali, le sosie de Marega est sans doute la bonne trouvaille du mercato hivernal lorientais. Les hommes de Pélissier ont également profité de l'expulsion du Brestois Chardonnet en première période. Cette victoire permet à Lorient de compter 2 points d'avance sur le quatuor composé de Troyes, Metz, Saint-Etienne et Bordeaux. Le maintien est loin d'être assuré mais ces 3 points viennent après ceux obtenus contre Lens (2-0), un bon nul à Monaco (0-0) mais une défaite face à Montpellier (0-1) pour son dernier match à domicile. En face, Lyon a finalement encore déàu avec un nouveau revers concédé au Groupama Stadium face à Lille (0-1) le week-end dernier. Les Rhodaniens n'ont pas été vernis puisqu'ils auraient dû prendre le point du nul mais une erreur d'arbitrage leur a coûté le partage des points. Néanmoins, les fans lyonnais sont en mesure d'attendre nettement mieux que les actuels résultats de leur équipe. En effet, le club du Rhône pointe seulement en 10position avec 5 points de retard sur les places européennes. Ce bilan fait tâche pour un des plus gros budgets de Ligue 1 mais l'OL va tout de même mieux en 2022 (4 victoires, 2 nuls à Lens et Paris pour 2 défaites). Et hormis lors de sa défaite à Angers, Lyon n'a perdu que face à des grosses écuries en déplacement (PSG, Nice, Rennes et Monaco). De plus, les Lyonnais sont qualifiés pour les 8e dfinale de l'Europa League où ils défieront Porto. Dans ce moment difficile vécu par l'OL, Jean-Michel Aulas a pris la parole pour assurer que son entraineur n'était pas menacé, l'expérience a souvent prouvé le contraire lorsqu'un président prend la défense de son coach et si les joueurs veulent sauver Bosz il faudra sans doute gagner. En forme depuis le début d'année (4 buts en 7 rencontres), Dembélé pourrait retrouver le chemin des filets pour guider sa formation vers la victoire.