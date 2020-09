Pronostic Lorient Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un réveil de Lyon à Lorient

Promu cette saison, Lorient s'est montré ambitieux lors du mercato en recrutant notamment le buteur du Clermont Foot, Adrian Grbic, et l'ancien Lyonnais Jérémy Morel. Victorieux de leur premier match de la saison au Moustoir face à Strasbourg (3-1), les Merlus ont connu moins de réussite par la suite. En effet, les hommes de Pélissier se sont inclinés dans le Chaudron face aux Verts (2-0) puis dans le match des promus face à Lens (2-3), avant d'être dominés dans le derby breton face à Brest (3-2) le week-end passé. Offensivement, Lorient possède d'excellents éléments avec Grbic, Hamel et Wissa.

En face, l'Olympique lyonnais sort d'un championnat décevant au cours duquel ils n'ont pas été en mesure de se qualifier pour une coupe européenne malgré une demi-finale atteinte en C1. Les dirigeants rhodaniens sont donc dans l'obligation de dégraisser leur effectif. Les Marcal, Traoré ou Tete ont déjà quitté le club et pourraient être rejoints par Jeff Reine-Adélaïde en instance de départ à Rennes. En revanche, les Aouar, Depay et Dembélé très convoités sont pour l'instant toujours là. Le début de saison de l'OL ne doit pas satisfaire Jean-Michel Aulas puisque son équipe a seulement remporté une seule rencontre face à la lanterne rouge de Ligue 1, Dijon (4-1). Depuis, les hommes de Rudi Garcia ont partagé les points avec Bordeaux et Nîmes et se sont inclinés à la Mosson face à une très bonne équipe montpelliéraine. Ce match face à une équipe lorientaise qui a perdu 3 de ses 4 premiers matchs est l'occasion de relancer la machine pour l'OL qui va en plus récupérer Aouar pour cette rencontre.