Pronostic Lorient Lille : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Un Lorient – Lille avec des buts de chaque côté

De retour en Ligue 1 la saison dernière, Lorient a réussi sa mission à savoir se maintenir. Pour ce nouvel exercice, les ambitions bretonnes seront les mêmes. Actuellement, les Merlus occupent la 7place avec 5 points au compteur. Depuis le départ du championnat, les hommes de Pelissier ont disputé trois rencontres en déplacement, à Saint-Etienne (1-1), à Montpellier (défaite 3-1) et à Lens (2-2). Pour son seul match à domicile, les Lorientais se sont imposés contre l'AS Monaco (1-0) grâce au Nigérian Moffi, dans une rencontre où ils ont été largement dominés. Lors de cette entame de Ligue 1, l'attaque lorientaise est performante avec des buts marquée lors de chaque rencontre disputée. En revanche, la défense bretonne est loin d'être intraitable. De plus, les Lorientais ont toujours mené au score à un moment donné sans parvenir à décrocher une victoire (sauf contre Monaco).

De son côté, Lille, le champion de France en titre a débuté sa saison en remportant le Trophée des Champions contre le PSG. En revanche, le retour à la Ligue 1 fut plus délicat puisque les Nordistes ont débuté par un nul sur la pelouse de Metz (3-3) avant d'être humiliés à Pierre-Mauroy par le Nice de son entraîneur Galtier (4-0). Ensuite, les Lillois ont ramené un nul de leur déplacement dans le Forez (1-1) en concédant une égalisation tardive. Finalement, le LOSC a ouvert son compteur victoire lors de la dernière journée en dominant Montpellier (2-1) grâce à Yazici et Jonathan David. Avec ce dernier qui reviendra tard de son match avec le Canada, Yilmaz devrait débuter. Hormis lors de la déroute à domicile face à Nice, la formation lilloise a toujours su trouver le chemin des filets. Pour cette opposition qui ouvre la 5journée de Ligue, on devrait voir comme lors de 3 des 4 rencontres de chaque équipe des buts de chaque côté.