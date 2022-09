Pronostic Lorient Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient sur sa lancée face à Lille

Lorient est la sensation de ce début de saison en Ligue 1 et se retrouve sur le podium derrière le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Lors de l’intersaison, les dirigeants bretons ont pourtant fait un choix fort en écartant Christophe Pélissier qui avait permis au club de remonter en Ligue 1 et de se sauver lors des 2 saisons suivantes. Lorient a misé sur un entraîneur maison avec Régis le Bris. Ce dernier connait des débuts rêvés avec les résultats de sa formation. Après avoir surpris Rennes (0-1) lors de la 1journée, les Merlus ont été tenus en échec face à Toulouse (2-2) avant de s’imposer contre Clermont (2-1). Le seul faux-pas du club breton est intervenu à Bollaert face à des Sang et Or en pleine bourre (5-2). Depuis ce revers, les Lorientais tournent à plein régime avec 4 victoires consécutives en Ligue 1 face à Ajaccio, Lyon, Nantes et Auxerre. Ce bon passage coïncide également au retour en forme des Le Fée, Moffi et Outtara, impliqués sur 9 des 10 dernières réalisations de leur équipe.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lille a également opéré à un changement d’entraîneur avec la nomination de Fonseca, passé par la Roma ou le Shakhtar. Le technicien portugais rencontre moins de réussite que celle de Le Bris mais son équipe a certainement connu un calendrier plus difficile avec notamment des affrontements face aux deux premiers du classement à savoir le PSG (1-7) et l’OM (2-1). Le LOSC avait déjà connu une désillusion lors de la réception de Nice (1-2). Face à des équipes à sa portée, la formation nordiste a fait le job en battant notamment Auxerre (4-1), Ajaccio (1-3), Montpellier (1-3) et plus récemment Toulouse (2-1). Depuis le début de saison, le LOSC a été incapable de remporter deux matchs consécutifs et espère mettre fin à cette série lors de son déplacement en Bretagne. Pour cela, Fonseca compte sur son attaquant Jonathan David, totalement relancé depuis l’arrivée du Portugais. Le canadien est l’élément le plus décisif de son équipe avec 5 réalisation et avec 2 passes décisives au compteur. En pleine forme, Lorient pourrait enchaîner un nouveau résultat positif en engrangeant au moins le point du nul face à Lille.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !