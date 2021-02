Pronostic Lorient Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient – Lille : des buts de chaque côté

Mal en point fin 2020, le Lorient 2021 est en train de réussir sa mission maintien en Ligue 1. Touchés par le Covid, les Merlus ont passé une dizaine de jours en isolement dont ils sont ressortis plus forts. Les hommes de Pélissier ont dans un premier temps décroché une victoire très importante face à un adversaire direct, Dijon (3-2), en s'imposant dans les dernières minutes (ce qui a constitué un véritable déclic. Sur leur lancée, les Lorientais ont enchainé en dominant le champion de France en titre, le PSG (3-2). Tenus ensuite en échec à Rennes (1-1) dans un derby breton, les Merlus ont renoué avec la victoire à domicile face à Reims (1-0) et également en Coupe de France face au Paris FC (2-1). En pleine confiance, les Lorientais ont stoppé le week-end dernier l'excellente série de victoires monégasques (2-2). Pelissier peut compter sur des hommes en forme comme le buteur nigérian Moffi, qui vient d'inscrire 8 buts lors des 9 derniers matchs.

De son côté, Lille se présente au Moustoir en tant que leader de Ligue 1. Le club nordiste s'apprête à connaître quelques semaines très chargées avec le retour des compétitions européennes. Christophe Galtier va pouvoir se rendre compte rapidement de la capacité de son équipe à être compétitive sur les deux tableaux. En milieu de semaine, le club lillois a été battu par une formation de l'Ajax plus expérimentée sur la scène européenne (1-2). Avant ce revers, le LOSC était sur une excellente dynamique de 7 victoires consécutives, mais a été stoppé par Brest (0-0) lors de la dernière journée. Dominateur, Lille n'a pas réussi à trouver la faille. Même en l'absence de l'international turc Yilmaz, le LOSC dispose d'une puissance offensive intéressante avec les Ikoné, Weah, Bamba ou Jonathan David, qui pourrait causer des problèmes dans la défense bretonne. Cette opposition s'annonce ouverte entre une formation lorientaise en forme et des Lillois fatigués de leur joute européenne, et on pourrait y voir des buts des deux côtés comme lors de 8 des 9 derniers matchs de Lorient.