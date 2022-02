Pronostic Lorient Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enfonce Lorient

Avant-dernier de Ligue 1, Lorient espère rééditer la performance de la saison passée, lorsque le club breton avait réussi à se maintenir grâce à une excellente seconde partie de saison. Pour l'instant, les Merlus ne semblent pas avoir trouvé le déclic. En effet, les Lorientais ont partagé les points avec Angers (0-0) pour leur premier match de 2022. Lors de cette rencontre, les hommes de Pélissier n'ont pas su profiter de leur avantage numérique pour décrocher la victoire. Ensuite, Lorient s'est logiquement incliné face au champion de France en titre, Lille (3-1). Enfin, les Merlus ont été dominés par Nantes dans le derby breton (4-2) lors de la dernière journée. Lorient n'a plus gagné la moindre rencontre de championnat depuis son succès sur Nice le 22 septembre. En grande difficulté, Lorient abat l'une de ses dernières cartes dans l'optique du maintien. En face, Lens réalise un exercice intéressant sur la lignée de ce qu'il avait produit l'an passé. Actuellement, les Lensois sont calés en milieu de tableau (9) avec seulement 2 points de retard sur Strasbourg, 4. Auteur d'une bonne entame d'année avec des succès sur Rennes et Saint Etienne, les Sang et Or viennent de connaitre deux désillusions, la 1en Ligue 1 face à l'OM (0-2) adversaire direct pour l'Europe et la seconde en Coupe de France face à Monaco (2-4). Rapidement menés de 3 buts face aux monégasques, les Lensois ont une nouvelle fois montré leur superbe état d'esprit pour revenir à 3-2 grâce à Saïd (6 buts cette saison) et Kalimuendo (7 buts), avant que Ben Yedder n'achève les derniers espoirs nordistes en toute fin de rencontre. Le Racing est désormais seulement engagé en Ligue 1 et va jouer le coup à fond pour l'Europe. Revanchard après ses 2 dernières défaites, Lens devrait s'imposer face à une formation lorientaise en crise.