Pronostic Lorient Le Mans : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe de la Ligue

Lorient enchaîne face au Mans !

Déjà en tête de la Ligue 2, Lorient semble déjà avoir adopté Christophe Pélissier, qui avait déjà fait du très bon travail ces deux dernières saisons avec Amiens. Après une préparation convenables, les Merlus ont d'abord battu le Paris FC (3-0 à domicile) et Caen (2-1 à l'extérieur), avant de faire un bon nul vendredi dernier chez un Nancy invaincu (0-0). Disposant d'un effectif conséquent, Pélissier va sans doute faire tourner mais avec l'intention de conserver la dynamique actuelle. Promu en Ligue 2 cette saison, Le Mans connaît des débuts très compliqué dans l'antichambre de l'élite du foot français. Avec 3 défaites en 3 matchs, les Manceaux sont en effet bon derniers et ils sont même le seul club de L2 à ne pas avoir marqué le moindre point. Pour l'instant, Le Mans a perdu contre Lens et Valenciennes à domicile (1-2 à chaque fois), et face à Auxerre à l'extérieur (2-0). Sans doute davantage concentré par une opération maitien qui s'annonce délicate plutôt que par cette Coupe de la Ligue qui bouffe beaucoup d'énergie, Le Mans devrait enchaîner une quatrième défaite consécutive à Lorient.