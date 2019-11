Pronostic Lorient Grenoble : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lorient fait le job à la maison face à Grenoble!

Parfaitement lancé dans cette nouvelle saison, Lorient a connu un passage compliqué lors de 4 rencontres consécutives. Sur ces 4 journées, les Bretons affrontaient des formations du haut de tableau : Ajaccio, Le Havre, Troyes et Lens et les Merlus n'ont jamais réussi à remporter l'un de ces chocs. Repris par la meute (les hommes de Pélissier sont actuellement 2à un point de Lens), les Merlus viennent d'enchaîner 3 bonnes performances, face à Niort (4-1) et Châteauroux (1-3) en championnat, et face à Guingamp en Coupe de France (3-0). Le club breton dispose du 2meilleur buteur de Ligue 2 avec Wissa, qui a inscrit 10 buts pour son club. Huitième de Ligue 2, Grenoble a moins perdu que son adversaire du soir en Ligue 2. Les Grenoblois sont, avec Nancy, une des formations à cumuler le plus de matchs nuls. Le club entraîné par Philippe Hinschberger reste sur 10 matchs sans défaite en championnat et devrait poser des problèmes aux Merlus. Les joueurs de l'Isère sont cependant sur une série de 4 matchs sans victoire (3 nuls en L2 contre les mal-classés Paris FC et Le Mans, et face au roi du nul Nancy, et 1 élimination de Coupe de France à Fréjus-Saint-Raphaël). En quête d'un accessit direct pour la Ligue 1, Lorient devrait s'imposer et consolider sa place dans les 2 premiers du classement.