Pronostic Lorient Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient intraitable à domicile face à Clermont

Sur la lancée de sa seconde partie de saison dernière, Lorient réalise une excellente entame dans ce nouvel exercice. En effet, les Merlus occupent la 6place avec 13 points, soit autant que Nice, 4. Depuis le départ, Lorient ne s'est incliné qu'une seule fois lors de son déplacement à Montpellier (3-2), qui comptait alors le duo Laborde – Delort dans ses rangs. Les hommes de Pélissier se sont montrés impressionnants à domicile en remportant ses 3 matchs face à des grosses écuries. En effet, Lille, Monaco et Nice se sont cassés les dents sur les Bretons au Moustoir. La semaine dernière, Lorient a confirmé sa bonne forme en ramenant un bon nul du Groupama Stadium grâce à un coup-franc juninhesque de Laurienté. Le jeune attaquant breton forme un excellent duo avec le Nigérian Moffi. Porté par l'euphorie de sa montée historique en Ligue 1, le Clermont Foot a débuté ce championnat par deux succès contre Bordeaux et Troyes puis par un nul en déplacement à Lyon. Depuis quelques journées, les Auvergnats connaissent un passage compliqué qui peut s'expliquer aussi par l'adversité affrontée, puisque les hommes de Gastien se sont largement inclinés face à 3 équipes européennes, Rennes, Monaco et le PSG. La semaine passée, les Clermontois ont réalisé une bonne première période face au club princier mais n'ont pas su convertir leurs opportunités au contraire de Monégasques particulièrement efficaces. Clermont, malgré ses résultats mitigés, ne devrait pas changer sa façon de jouer et devrait prendre des risques à Lorient. Costaud défensivement, le club breton pourrait profiter des contres pour accrocher un 8e succès consécutif à domicile (en comptant la fin de saison passée).