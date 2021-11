Pronostic Lorient Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lorient - Brest avec des buts de chaque côté

Pour son retour en Ligue 1 la saison dernière, Lorient a souffert mais s'est sauvé grâce à son excellente seconde partie de saison. Les Merlus ont réussi à conserver leur duo d'attaque Moffi-Laurienté, grands artisans du maintien dans l'élite. Bien parti dans ce nouvel exercice notamment grâce à son duo offensif auteur de 6 buts, Lorient ne s'était incliné qu'une seule fois lors des 9 premières journées. Lors des dernières semaines, les Lorientais ont rencontré plus de difficultés avec deux revers face à Marseille (4-1) et sur la pelouse de Strasbourg (4-0). Impressionnant en début de saison à domicile, le club breton reste cependant sur deux nuls face au promu clermontois (1-1) et face à des Bordelais pas au mieux (1-1) après avoir gagné ses 3 premiers matchs au Moustoir. Actuellement, les hommes de Pélissier se trouvent en 13position avec 15 points, soit 6 unités d'avance sur le 1er relégable qui n'est autre que le Stade Brestois.

De son côté, Brest a connu une entame galère avec 11 journées sans la moindre victoire. Il aura donc fallu attendre la 12rencontre et la réception de l'AS Monaco dimanche dernier pour voir les Brestois décrochaient leur premier succès sur des réalisations de Mounié et Honorat (2-0). Cette victoire confirme les progrès brestois entrevus lors des journées précédentes, au cours desquelles les Bretons avaient signé deux nuls face à Reims et Lille (1-1). Ces derniers résultats n'ont cependant pas permis au club breton de sortir de la zone rouge, mais de se rapprocher du premier non relégable puisque Brest ne compte plus que deux points de retard sur Bordeaux. Comme lors de 11 des 12 matchs de Brest cette saison et des 2 derniers matchs à domicile de Lorient, on devrait voir des buts de chaque côté dans ce derby breton.