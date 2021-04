Pronostic Lorient Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un derby Lorient – Brest avec des buts de chaque côté

Le stade du Moustoir accueille une rencontre importante dans le bas de tableau de Ligue 1 : le derby breton entre Lorient et Brest. Actuellement ces deux formations se trouvent hors de la zone de relégation mais sont loin d'être sauvées. Les Lorientais sont en 17position avec le même nombre de points que Nîmes tandis que Brest ne compte que 6 points d'avance. Les Merlus jouent gros ce dimanche et pourraient faire une très belle opération en cas de victoire. Depuis quelques semaines, le club lorientais se montre cohérent dans ses prestations et reste sur 4 rencontres de championnat sans la moindre défaite. En revanche, les hommes de Pélissier ne se sont plus imposés depuis leur succès face à Saint-Etienne. Héros de ce succès, le jeune Armand Laurienté a permis à son équipe de ramener un nul de Nantes lors de la dernière journée sur un sublime coup-franc.

De son côté, Brest avait réussi à prendre quelques longueurs d'avance sur la zone rouge mais se retrouve désormais menacé, suite aux bonnes performances des mal classés. Les Brestois se doivent de prendre des points car ils ont des confrontations directes face à des équipes luttant pour le maintien lors des prochaines journées, avec des déplacements à Nîmes ou Saint-Etienne. Lors des 6 dernières journées, les Bretons ne se sont imposés qu'à une seule reprise, face à la lanterne rouge, Dijon (3-1). Avant la trêve internationale, les Brestois avaient été tenus en échec à domicile par Angers. Ce derby s'annonce ouvert avec des buts de chaque côté comme à l'aller (victoire Brest 3-2) et comme lors de 6 des 7 derniers matchs de Lorient en L1.