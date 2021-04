Pronostic Lorient Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient revient sur Bordeaux

Dans le cadre de la 34journée de Ligue 1, Lorient reçoit les Girondins de Bordeaux dans une rencontre importante pour le maintien. Actuellement, les Bretons occupent la 16place avec un seul point d'avance sur le 1relégable, Nîmes. En revanche, les Merlus accusent seulement 4 points de retard sur l'équipe qui les précède, qui n'est autre que Bordeaux. Un succès breton ce dimanche permettrait à Lorient d'au moins conserver son avance mais aussi de mettre la pression sur les Bordelais, qui vivent une très grosse crise. Les hommes de Pélissier restent sur deux revers en déplacement face à deux candidats aux places européennes, Lens (4-1) et Marseille (3-2). Au Stade Vélodrome, les Merlus ont réalisé une très belle prestation mais ont encaissé un but cruel lors des arrêts de jeu. De retour au Moustoir, Lorient veut retrouver la dynamique qu'il a affiché depuis le début de l'année. Dans son stade, hormis face à Lille, le club breton a souvent fait le plein de points lors des dernières réceptions (6 victoires, 1 nul et 2 défaites sur ses 9 derniers matchs toutes compétitions confondues).De son côté, Bordeaux est en pleine dégringolade sportive et financière, et ne s'est jamais retrouvé aussi proche de la relégation. En effet, les Girondins ne comptent que 5 points d'avance sur Nîmes, qui n'a pas dit son dernier mot dans l'optique du maintien. De plus, le calendrier des hommes de Gasset n'est pas des plus simples avec des matchs à venir face à Rennes, Nantes, Lens et Reims. Le bilan des 12 dernières journées est catastrophique avec une seule victoire face à Dijon, dernier, un nul contre Marseille et 9 revers. Sur le terrain, Bordeaux vient de connaître 2 lourdes défaites face à l'AS Saint-Etienne (4-1) et contre Monaco (0-3). En dehors, le club a été lâché par son investisseur principal et est à la recherche de fonds sous peine de déposer le bilan. Proche de la rupture, Bordeaux devrait s'incliner une nouvelle fois face à des Merlus performants à domicile.