Pronostic Lorient Auxerre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lorient trace sa route face à Auxerre

Prétendant à la montée en début de saison, Lorient assume ses ambitions et occupe la tête de Ligue 2 après 17 journées. Les Merlus comptent 36 points avec 2 unités d’avance sur Lens et 3 sur Ajaccio. En pleine forme, les hommes de Christophe Pélissier viennent de remporter leurs 6 dernières rencontres. Le week-end dernier, les Lorientais ont aussi assuré leur place en 1/32e finale de Coupe de France. La mauvaise passe connue de la 10à la 13journée est déjà oubliée. Déçu d’avoir raté les barrages la saison passée, Lorient fait tout pour accrocher l’un des deux accessits directs à la L1. Christophe Pélissier peut compter sur un Yoane Wissa en pleine bourre et auteur de 11 buts.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Auxerre est au contraire sur une triste série de 7 matchs sans victoire. Lors des dernières rencontres, les Bourguignons avaient pourtant rencontré des adversaires à leur portée comme le Paris FC ou Orléans. Jean Marc Furlan, coach d’Auxerre, est réputé pour sa philosophie du beau de jeu. Son équipe pratique certes un jeu plaisant mais manque d’efficacité dans les deux surfaces. Défait sur 3 de ses 4 derniers matchs à l'extérieur, l’AJA devrait subir la furia lorientaise lors de cette rencontre.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lorient Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !