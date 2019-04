Pronostic Lorient Auxerre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Un succès de Lorient face à Auxerre pour consolider les barrages !

Lorient a connu un passage délicat avec 4 matchs sans victoire et a perdu des points dans la lutte pour les places de barragiste. Si la claque reçue à domicile face à Troyes (adversaire direct) il y a 10 jours laissait présager d'une fin de saison plein de regrets, les Bretons ont au contraire montré un bel état d'esprit pour aller s'imposer chez un autre barragiste le FC Lens lors de la dernières journées (1-0). Ce succès et les mauvais résultats du Paris FC et du Havre vendredi laissent une opportunité aux hommes de Landreau de prendre une option pour les barrages.

La bande à Landreau est opposée à Auxerre ce lundi soir. Les Bourguignons sont 15es mais n'ont pas encore assurés leur maintien. Ils possèdent seulement 2 points d'avance sur Ajaccio, barragiste. Le bilan n'est pas glorieux pour les hommes de Pablo Correa avec 1 seule victoire obtenue lors des 9 dernières journées (pour 2 nuls et 6 défaites). Pour retrouver trace d'un succès en déplacement des Auxerrois, il faut remonter au début d'année et au match face au Gazelec d'Ajaccio, autre mal classé. A domicile, Lorient est logiquement favori face à Auxerre.