Pronostic Lorient Angers : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Un Lorient – Angers fermé

En réalisant une excellente dernière ligne droite la saison dernière, Lorient avait réussi à se maintenir dans l'élite. Les Merlus espèrent revivre cette même fin heureuse lors des 4 prochains mois. Bien parti dans cette saison, le club breton a ensuite perdu pied comme le prouve son terrible bilan depuis la fin novembre avec 12 journées sans la moindre victoire. Lorient se retrouve désormais dans la zone rouge mais pourrait rapidement s'extirper en réalisant une série, car plusieurs formations sont dans un mouchoir de poche. Pour son dernier match de l'année 2021, le club lorientais avait réussi une excellente prestation en accrochant le Paris Saint-Germain au Moustoir (1-1), alors que les hommes de Pochettino dominent largement le championnat. Ce match nul a permis à Lorient de stopper une catastrophique série de 7 défaites consécutives en Ligue 1. Pour débuter 2022, Lorient a été touché par la Covid et a vu sa rencontre face à Lille être reportée. A l'instar de Lorient, Angers a été également très touchée par la Covid, ce qui a poussé les instances à repousser la rencontre face à l'AS Saint-Etienne prévue le week-end dernier. Eliminé de la Coupe de France par Linas-Montlhéry, le SCO n'a plus joué depuis sa défaite face à Montpellier fin 2021 (4-1). Auteur d'un début de saison très intéressant sous les ordres de Gérald Baticle, Angers s'était même retrouvé dans le haut du classement avant de chuter. En effet, lors des 15 dernières journées disputées, Angers ne s'est imposé qu'à 3 reprises face à Metz (3-2), Lorient (1-0) et Reims (1-2), trois équipes qui luttent pour leur maintien. Avec 25 points, Angers dispose d'un matelas d'avance confortable sur le premier relégable (9 points). Pour ce déplacement à Lorient, Baticle ne pourra pas compter sur l'un de ses meilleurs attaquants, Sofiane Boufal parti à la CAN où il a d'ailleurs marqué. Ce choc important pour le maintien entre Lorient et Angers entre deux équipes qui ont été touchées par la covid s'annonce très serré et devrait nous offrir peu de buts.