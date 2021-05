Pronostic Lorient Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient – Angers : la victoire du maintien pour les Merlus

Promu cette saison, Lorient a connu une première partie de saison compliquée, qu'il a longtemps passé englué dans la zone rouge. Les Bretons ont parfaitement réagi en début d'année 2021 et sont en train de réussir leur mission maintien. En effet, les Lorientais sont actuellement en 17position avec 4 points d'avance dur le barragiste. Après avoir concédé deux défaites en déplacement face à Lens (4-1) et Marseille (3-2), Lorient a renoué avec la victoire lors de la réception des Girondins de Bordeaux (4-1) au Moustoir. Révélation de cette seconde partie de saison, le Bigérian Moffi s'est signalé avec un triplé qui en fait le 5meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 14 réalisations. A domicile, le club breton est sur une excellente dynamique (3 victoires et 1 sur ses 4 dernières réceptions).

De son côté, Angers compte 10 points d'avance sur le premier relégable et ne risque plus grand-chose dans cette fin de saison, à 4 journées de la fin. Sans doute démotivés, kes Angevins finissent d'ailleurs difficilement puisqu'ils n'ont remporté qu'une seule rencontre lors des 12 dernières journées. Le SCO voulait réaliser un coup en Coupe de France mais n'a rien pu faire face à la puissance du PSG en quart de finale (5-0). Avec le départ de Stéphane Moulin, une page se tourne en Anjou. Le week-end passé, malgré une belle résistance, Angers s'est incliné face à l'AS Monaco pour la 3fois consécutivement. Déterminé à se sauver et dans une bonne forme, Lorient devrait profiter de la venue d'une formation angevine qui ne joue plus rien pour s'imposer et glaner trois points cruciaux.