Pronostic Lokomotiv Schalke : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

1

Des buts de chaque côté entre le Lokomotiv et Schalke

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Lokomotiv - Schalke :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Lokomotiv connaît un début de saison compliqué. 6de leur championnat après 9 journées, les Moscovites n’ont remporté que 3 rencontres. En Ligue des Champions, les Russes ont été largement dominés par le Galatasaray (3-0) lors de la 1journée. De plus, leur entraîneur Semin déplore l’absence de Smolov, recrue phare de l’intersaison blessée pour ce match. Dans le championnat russe, le Lokomotiv possède la 4attaque du pays mais sa défense prend par contre beaucoup de buts (10 en 9 matchs). Les Russes se sont préparés idéalement pour ce match face à Schalke en dominant Grozny (2-0).Au bord du gouffre avant le week-end dernier, les Allemands de Schalke ont finalement décroché leur premier succès de la saison en Bundesliga (1-0 à domicile face à Mayence). Dauphins du Bayern l’an dernier, les hommes de Tedesco pointent seulement à l’avant-dernière place du classement en ce moment. Les coéquipiers de Stambouli, absent sur blessure en ce début de saison, ont entamé leur campagne européenne par un nul face à Porto avec des buts des deux côtés 1-1). Dans ce groupe très ouvert, une victoire à l’extérieur leur permettrait de se relancer dans la course à la qualification. Offensivement, Tedesco dispose d’éléments capables de faire la différence (Konoplyanka, Harit, Embolo, Bentaleb ou Burgstaller), et ce d’autant plus face à la fébrile défense russe. Dans une rencontre ouverte entre deux équipes à la recherche de points, nous misons sur le pari "Les deux équipes marquent".- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€ en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec