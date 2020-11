Pronostic Lokomotiv Moscou Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Lokomotiv Moscou vise la 3e place face à Salzbourg

Dans ce groupe A de Ligue des Champions, le Bayern Munich a assuré sa place pour les huitièmes de finale et cette opposition entre le Lokomotiv Moscou et Salzbourg concerne majoritairement la 3e place, qualificative pour l’Europa League même si l'Atlético n'est pas intouchable. Les Moscovites sont les mieux placés car ils occupent cette 3position avec 2 points d’avance sur leur adversaire du soir. Un nul leur permettrait de maintenir cette distance avec les Autrichiens. Depuis le début de cette campagne, le club russe a signé 3 nuls face à Salzbourg à l’aller (2-2) et lors de la double confrontation face à l’Atletico (1-1 et 0-0). Lors du retour face aux, le Lokomotiv peut s’estimer heureux au regard de la domination sans partage des hommes de Simeone. En championnat, les Moscovites sont en revanche décevants et pointent seulement à la 7place, avec 7 points de retard sur le Zenit. Le week-end dernier, les partenaires de Smolov ont dû se contenter du nul face à l’Akhmat Grozny (0-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Salzbourg est réputé pour être un club qui lance de jeunes joueurs prometteurs, et voit par conséquent ses meilleurs éléments quitter l'équipe lors des différents mercatos. Dans cette poule de Ligue des champions, les Autrichiens occupent la dernière place du groupe malgré de bons matchs. En effet, lors de la 1journée, Salzbourg a partagé les points avec le Lokomotiv. En déplacement au Wanda Metropolitano, les hommes de Jesse Marsch ont réalisé une prestation intéressante mais se sont inclinés (2-3). Face au champion en titre le Bayern Munich, Salzbourg, malgré deux défaites sur des scores lourds, a montré de bonnes choses. Ce déplacement est certainement celui de la dernière chance pour la troisième place. En effet, une défaite en Russie condamnerait les derniers espoirs de qualification pour l’Europa League. Intéressants dans le jeu mais n'arrivant pas à faire de résultat si ce n'est le nul concédé à domicile à l'aller, les Autrichiens ne semblent pas en mesure de gagner et le Lokomotiv devrait pouvoir tenir au moins le point du nul, chez lui, à Moscou.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Lokomotiv Moscou Salzbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !