Pronostic Lokomotiv Moscou OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L'OM sur de bons rails face au Lokomotiv Moscou

L'an passé, le Lokomotiv Moscou participait à la Ligue des Champions et avait terminé en dernière position de son groupe derrière le Bayern, l'Atlético Madrid et Salzbourg. Dans le championnat russe, la formation moscovite a fini en troisième position, devancée par le Zenit Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou. Le Lokomotiv s'était aussi signalé en Coupe de Russie en remportant le trophée face à Samara. Cette saison, le club moscovite s'est lourdement incliné dans la SuperCoupe face au Zenit (3-0). Depuis ce revers, le Lokomotiv est resté invaincu en championnat où il occupe la 3position, à 2 points du Zenit. Dans cette équipe du Lokomotiv, on retrouve le buteur russe Smolov, l'international espoir français Beka Beka ou les anciens Bordelais Pablo et Kamano, ce dernier ayant été double buteur le week-end dernier.

En face, l'Olympique de Marseille arrive en pleine forme en Russie. En effet, arrivé en cours de saison, Sampaoli semble avoir insufflé sa fougue à sa formation. Le technicien argentin a pu compter sur un recrutement intéressant avec de nombreuses arrivées. En ce début de saison, les Phocéens sont invaincus après 4 journées avec trois succès sur Montpellier, St Etienne et Monaco, pour un nul contre Bordeaux. De plus, les Marseillais ont un match en retard à jouer face à l'OGC Nice. Troisième de Ligue 1, l'OM se montre très plaisant et offre des rencontres spectaculaires. Le week-end dernier, les Olympiens sont allés chercher un excellent résultat en principauté de Monaco grâce au jeune Dieng, auteur d'un doublé (victoire 0-2). En attendant le retour de Milik qui est en phase de reprise, Marseille dispose d'un effectif de qualité avec les Payet (a priori de retour ce jeudi), Saliba, Guendouzi, Gerson, Harit, de la Fuente ou Under. En pleine confiance, l'OM semble en mesure de s'imposer à Moscou.