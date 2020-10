Pronostic Lokomotiv Moscou Bayern Munich : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Le train-train habituel du Bayern face au Lokomotiv Moscou !

Le Lokomotiv Moscou a réalisé un résultat intéressant dans le cadre de la 1journée de Ligue des Champions. Les Russes sont en effet allés chercher un nul sur le terrain de Salzbourg, où il n'est jamais simple de se déplacer (1-1). Les partenaires de Krychowiak ont ouvert le score par l'intermédiaire de l'international portugais et bourreau de la France à l'Euro 2016, Eder, avant de voir les Autrichiens reprendre les devants. Entré en cours de jeu, l'international biélorusse Lisakovich a égalisé pour le Lokomotiv, qui est reparti avec un point mérité. En championnat de Russie, les hommes de Nikolic occupent la 4place, suite à leur défaite du week-end face à un promu et relégable Volgograd (1-2). Le Lokomotiv n'arrive donc pas dans les meilleures conditions pour affronter une formation du Bayern, championne d'Europe en titre.

Les Bavarois sont exceptionnels depuis plusieurs mois et enchainent les performances de haute volée. Le Bayern a réalisé le triplé en s'imposant en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions, face au PSG. Hoffenheim a certainement réussi l'exploit de ce début de saison en surclassant les hommes de Flick, dans un jour sans. Hormis ce revers, le club de Bavière a aligné les grosses victoires face à Schalke (8-0), Armenia Bielefeld (1-4) et ce week-end face à l'Eintracht Francfort (5-0). Victorieux de la Super Coupe d'Allemagne face au Borussia (2-3) et de la Super coupe d'Europe face au FC Séville (2-1), le Bayern n'a pas manqué son entrée en lice en Ligue des Champions face à l'Atletico (4-0), qui est sur le papier le plus sérieux rival du club allemand dans ce groupe. Pour cette 2journée, le Bayern devrait continuer sur son rythme effréné et s'imposer en Russie.