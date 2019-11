Pronostic Lokomotiv Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

La Juventus enchaîne face au Lokomotiv !

Ce mercredi, la Juventus de Turin pourrait valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en s'imposant face au Lokomotiv Moscou. Les Russes sont, quant à eux, toujours en course et doivent l'emporter pour conserver une chance de faire partie des 16 dernières équipes de la compétition. Les Moscovites se sont imposés à Leverkusen, mais ont été ensuite logiquement battus à domicile par l'Atlético. Lors du match aller face à la Vielle Dame, les partenaires de Krychowiak ont longtemps mené, avant que Paulo Dybala ne surgisse et inscrive un doublé en moins de 2 minutes. Troisième de son championnat, le club de Moscou est sur une série de 3 matchs sans victoire avant cette rencontre cruciale.
De son côté, la Juventus continue de gagner sans convaincre. Ce week-end, les Bianconeri se sont imposés sur la plus petite des marges dans le derby turinois (1-0, but de De Ligt). D'ailleurs, la Vieille Dame ne s'est imposée qu'à deux reprises avec au moins deux buts de différence : face au Bayer Leverkusen (3-0) et face à la Spal (2-0). Dominatrice ces dernières saisons, la Juve se cherche encore sous l'égide de Maurizio Sarri mais continue d'être une machine à gagner. Néanmoins, la Juve sait imposer son expérience pour gagner et devrait le faire une nouvelle fois en Russie pour valider son ticket pour les 1/8e de la LDC.