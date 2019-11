Pronostic Lokomotiv Bayer Leverkusen : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des Champions

Pas de vainqueur entre le Lokomotiv et le Bayer !

Le Lokomotiv Moscou reçoit le Bayer Leverkusen dans un match qui s'annonce important, à la fois pour la troisième place, mais aussi la qualification pour les huitièmes. En effet, si l'Atletico ne s'impose pas contre la Juventus, ces deux équipes auront toujours leur mot à dire pour la qualification en huitième. Les Moscovites ont mis fin ce week-end à 5 matchs sans victoires en s'imposant sur la pelouse de Tambov (2-3). Le Polonais Krychowiak, plus offensif qu'avec le PSG, s'est une nouvelle fois montré décisif avec un doublé. A l'aller, il avait marqué l'un des deux buts de son équipe et avait permis d'empocher les seuls points récoltés depuis le début de la campagne (victoire 2-1 en Allemagne). De son côté, le Bayer s'est relancé en s'imposant à domicile face à l'Atlético Madrid lors de la dernière journée (2-1), après avoir perdu ses trois premières rencontres. Les Allemands ont ce week-end fait match nul face à Fribourg et ont confirmé leur irrégularité, alors qu'ils avaient une belle opportunité d'effectuer un rapprochement au général. Dans les rangs du Bayer, on retrouve le jeune et talentueux Kai Harvertz, annoncé comme un futur crack.