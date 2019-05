Pronostic Liverpool Wolverhampton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool peut finir sur un clean sheet face à Wolverhampton !

Liverpool reste à 1 point de Man City avant cette dernière journée. Si lesse déplacent à Brighton et devraient faire le job, Liverpool a montré que l’impossible était possible avec son succès sur Barcelone en demi-finale retour de la Ligue des Champions mardi (4-0). Les hommes de Klopp vont maintenant vouloir terminer sur une bonne note et pourquoi pas profiter d’un faux-pas desface aux. Klopp peut s’appuyer sur sa défense qui vient d’enchaîner 4 clean sheet consécutivement à Anfield, dont le dernier face au trio Messi-Suarez-Coutinho. Offensivement, Liverpool pourrait récupérer Mo Salah.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Wolverhampton se présente à Anfield pour un match sans enjeu pour le club. Les Wolves n’ont en effet plus rien à jouer puisqu'ils sont assurés de terminer 7, place qui pourrait offrir l’Europa League si City s’impose en finale de FA Cup. Face à une équipe de Wolverhampton qui n’a plus rien à jouer, Liverpool pourrait s’imposer une nouvelle fois à domicile sans prendre de but.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Wolverhampton encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !