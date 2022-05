Pronostic Liverpool Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool assure face à Wolverhampton

Le titre en Premier League va se jouer lors de cette dernière journée avec le duel à distance entre Liverpool et Manchester City. Lesont les cartes en main car ils possèdent un point d’avance sur les. En s’imposant face à Aston Villa, la bande à Guardiola serait assurée de remporter le trophée. De son côté, l’équipe de Klopp doit compter sur un faux-pas deset remporter son match face à Wolverhampton. Liverpool réalise une saison de toute beauté avec déjà deux titres dans la musette avec la FA Cup et la Carabao Cub, remportées contre Chelsea à chaque fois. En course pour le quadruplé, Liverpool dispute 3 finales en 3 semaines avec celle gagnée en FA Cup la semaine passée face à Chelsea, face à Wolverhampton en Premier League et le week-end suivant face au Real Madrid en Ligue des Champions. Epargné^s par les blessures au cours de la saison, lesont récemment vu Fabinho, Salah et Van Dijk contraints à laisser leur place en cours de partie pour des problèmes musculaires. Néanmoins, ces joueurs devraient tous être opérationnels pour la finale de la Ligue des Champions, Salah et Van Dijk sont même proche d’un retour face à Wolverhampton. En milieu de semaine, Klopp avait décidé d’aligner une équipe totalement remaniée pour le match en retard à Southampton, puisque les Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson, Thiago, Fabinho, Henderson, Diaz, Mané ou Salah étaient soit en tribune soit au repos. Malgré cette large revue d’effectif, les Reds se sont imposés grâce à Minamino et Matip. A noter que "Bobby" Firmino s’est montré très intéressant, tandis que Tsimikas et Konaté progressent à chaque sortie.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Wolverhampton ne joue plus rien car lesaccusent 5 points de retard sur West Ham, qui occupe le dernier strapontin européen. Les hommes de Bruno Lage finissent difficilement la saison puisqu’ils restent sur 6 journées sans la moindre victoire. La semaine passée, les Wolves ont même été tenus en échec par Norwich (1-1), relégué en Championship, et avaient avant cela été balayés par Man City (1-5). Le dernier succès de Wolverhampton remonte à début avril face à Aston Villa (2-1). Le week-end dernier, le défenseur central français Ait Nouri a confirmé son excellente saison en inscrivant le but de l’égalisation face à Norwich. Pour ce dernier match de la saison qui devrait voir un Mané en forme retrouver le onze de départ, Liverpool devrait faire le taf face à Wolverhampton et aura un œil attentif sur le résultat de City.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Wolverhampton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !