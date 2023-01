Pronostic Liverpool Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Liverpool résiste aux Loups de Wolverhampton

Vainqueur des 2 coupes nationales l'an passé, Liverpool débute donc la défense de son titre en FA Cup lors de ce 32de finale face à Wolverhampton. Les Reds se sont récemment inclinés face à Manchester City en 8de finale de la Carabao Cup et auront à cœur de conserver ce trophée. Auteur d'une saison exceptionnelle l'an passé, Liverpool souffre cette saison. En effet, les hommes de Klopp ont certes comblé une partie de leur retard sur le Top 4 mais accusent tout de même 7 points de retard sur Manchester United (4). La fin de saison s'annonce chargée pour les Reds. Qualifié pour les 8de la Ligue des Champions, Liverpool retrouvera le Real Madrid, dans un remake de la finale de l'an passé. A la reprise post-Mondial, les partenaires de Jordan Henderson avaient aligné des résultats intéressants avec des succès sur Aston Villa (1-3) et contre Leicester (2-1), mais ont été punis à Brentford (3-1) lors de la dernière journée. Cette rencontre est significative des forces et faiblesses de Liverpool. Fébriles sur le plan défensif, les Reds vendangent de nombreuses occasions sur le front de l'attaque, avec un Darwin Nunez particulièrement maladroit. L'Uruguayen a cette aptitude à se créer des opportunités mais les gâchent régulièrement. Ce 32e de finale pourrait l'occasion de se reprendre pour l'ancien de Benfica. Les absences de Luis Diaz et Diogo Jota, très efficaces, se sont ressentir. Le recrutement de Cody Gapko lors du mercato pourrait être bénéfique pour Liverpool dans ce domaine.

En face, Wolverhampton voit arriver la FA Cup comme une bouffée d'air frais dans une saison particulièrement compliquée. En effet, depuis leur retour dans l'élite, les Wolves n'avaient jamais connu de réels problèmes pour se maintenir, finissant même les premières saisons dans la 1partie de tableau. Le déclin constaté l'an passé se confirme cette année puisque Wolverhampton se trouve dans la zone de relégation. Cependant, les Wolves n'ont pas dit leur dernier mot puisqu'ils n'accusent qu'un seul point de retard sur West Ham, premier non relégable. Pour la reprise, Wolverhampton avait arraché un précieux succès à Everton (1-2) dans le temps additionnel grâce à Ait-Nouri, mais n'a pas su enchaîner avec une défaite contre Manchester United (0-1). En milieu de semaine, les Wolves ont rapidement pris les commandes à Villa Park par Podence mais ont été rejoints en fin de rencontre par Aston Villa (1-1) dans un nul qui ne les arrange pas. Qualifié pour les quarts de la Carabao Cup, Wolverhampton devrait préserver quelques joueurs dans l'optique de la lutte pour le maintien lors de ce déplacement à Liverpool. Déterminé à défendre son titre, Liverpool devrait prendre le meilleur sur Wolverhampton.