Pronostic Liverpool West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool enchaîne face à West Ham

Auteur d’une saison dernière exceptionnelle, Liverpool connaît un début de saison très compliqué. mais semble relancé. En Ligue des Champions, les hommes de Klopp ont perdu lors de la 1journée face au Napoli (4-1) mais se sont repris en remportant leurs trois derniers matchs dont le dernier en date contre les Glasgow Rangers sur un énorme score (1-7). Bien placé pour se qualifier, Liverpool essaie de se replacer en Premier League avant la pause imposée pour la Coupe du Monde au Qatar. Tenus en échec par Everton et Brighton, les Reds s’étaient inclinés à Arsenal (3-2) dans un match où l’arbitrage n’est pas allé dans leur sens. Finalement, Liverpool a renoué avec le succès dans le choc de la dernière journée face à Manchester City (1-0). Dans une rencontre disputée sur un rythme effréné, les hommes de Klopp ont fait la différence grâce à un Mo Salah retrouvé. Dans le dur depuis le début de saison, l’Egyptien vient d’inscrire 4 buts lors des 2 derniers matchs. L’ancien joueur de la Roma s’est surtout montrée très présent et inspiré en profitant d’une superbe relance d’Alisson. L’autre bonne nouvelle pour Liverpool est qu’il a été en mesure de contenir Haaland intenable depuis le début du championnat. Il s’agit du troisième clean-sheet des hommes de Klopp. La mauvaise nouvelle vient de la blessure de Diogo Jota.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, West Ham a fini lors des deux dernières saisons parmi les équipes qualifiées pour les compétitions européennes. A l’instar de Liverpool, lesvivent un exercice bien différent puisqu’ils sont dans la deuxième partie de tableau avec seulement 3 points d’avance sur le premier relégable. Les hommes de David Moyes paient surtout leur entame de championnat compliquée au cours de laquelle ils avaient perdu leurs 3 premiers matchs. Depuis, West Ham a retrouvé de la stabilité avec deux victoires face à Wolverhampton (2-0), Fulham (3-1) et un nul le week-end passé à Southampton (1-1). Contre les, lesse sont retrouvés menés mais ont réussi à égaliser par leur capitaine Declan Rice, qui connaît également un coup de moins bien. Revigoré par son succès contre Manchester City et souvent intraitable à Anfield, Liverpool devrait poursuivre sur sa dynamique en prenant le dessus sur West Ham.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool West Ham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !